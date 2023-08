L'ex giocatore della Juve, Micheal Platini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere della Sera, dove ha voluto ricordare anche il suo ex compagno e amico Paolo Rossi.'Paolo era davvero una brava, bella persona. Lui non era matto di calcio, con lui si poteva parlare di tutto. Io gli rubavo le sigarette, lui si arrabbiava moltissimo. Sono stati anni speciali, ci siamo divertiti tanto e abbiamo vinto tanto. Giocavo non solo con grandi calciatori, ma con uomini speciali, molti dei quali sono restati miei amici. E quel mattino ci siamo ritrovati ancora insieme, per condividere l’assurdità della scomparsa di Paolo'.