Durante la conferenza stampa, l’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha voluto ricordare qualche aneddoto riguardante Gianluca Vialli.‘Ho fatto anche in tempo a giocarci contro da giocatore, quando allenavo le giovanili della Juve era un esempio incredibile. Lippi mi permetteva di guardare gli allenamenti, non so se è stata la squadra più forte, ma sicuramente è la più caratterizzata, lui e tutta la squadra sono stati un esempio per me e il mio modo di vedere il calcio’.