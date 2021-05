L'ex presidente del Livorno Aldo Spinelli, ha raccontato un retroscena su Massimiliano Allegri prima dell'accordo con la Juventus: "Sabato ero a Montecarlo insieme a lui - ha detto a Primocanale - era tutto fatto per il suo trasferimento al Real Madrid. Poi però quando ha dovuto scegliere tra l'Inter e la Juventus non ha avuto nessun dubbio. So che la società è pronta a investire tra i 100 e i 150 milioni di euro sul mercato". Pronti ad accontentare le richieste del nuovo, vecchio allenatore.