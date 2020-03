Emerge un retroscena interessante di una trattativa andata in scena la scorsa estate. Oggetto della discussione Paulo Dybala, in quel triangolo che comprendeva lui, il Manchester United e Romelu Lukaku, attaccante corteggiato dalla Juventus e infine acquistato dall’Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’operazione fu condizionata dal procuratore della Joya, amico di famiglia che di mestiere non faceva esattamente l’agente sportivo. Le sue richieste, fatte in tempi ristretti, avrebbero modificato i binari della trattativa, facendo cambiare strategia alla Juve, da cui ne avrebbe tratto vantaggio l’Inter. Una trattativa, va ricordato, da 70 milioni di euro.