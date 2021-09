Jean Claude, ex dirigente bianconero, ha raccontato un retroscena sullo Stadium: "Senza la Serie B sarebbe stato uno stadio diverso. Inizialmente il Comune di Torino non autorizzò l'abbattimento del Delle Alpi. Il progetto, molto più complesso, allora era di costruire uno stadio nello stadio, dentro al Delle Alpi. Calciopoli diede l'impulso alla proprietà, la candidatura dell'Italia a Euro 2016 spinse poi l'allora sindaco Sergio Chiamparino a considerare un nuovo impianto, anche più bello, simbolo per la città".