Un retroscena niente male, quello emerso dalle pagine de La Stampa.Per questo avevano ottenuto di tagliarsi solo un mese di stipendio. L'inchiesta della Procura fa emergere tutti gli accordi segreti: Chiellini è stato capitano per poi diventare ambasciatore."Noi non eravamo d'accordo - diceagli inquirenti - perché non volevamo rinunciare a così tanti mesi: siamo rimasti stupiti". La stessa versione è stata confermata da Federico, il giorno dopo: "Quasi tutti all'inizio erano contrari a 4 mensilità, io ho detto che erano troppi soldi". Chiellini dunque si adopera per recuperare almeno parte delle mensilità, proponendo una via di mezzo tra compagni e necessità della società.Il capitano bianconero, oggi negli USA, non è molto collaborativo con gli inquirenti: sono stati De Sciglio e De Ligt a consegnare i messaggi agli inquirenti. Per La Stampa, Chiellini non ha in alcun modo contribuito alla ricostruzione dei fatti: emerge tutto dalle carte, nelle quali il quadro viene definito dalle lettere nascoste, in primis quella di Ronaldo.Altri accettano mal volentieri (come Dybala), mentre Chiellini si garantisce quelle mensilità con un altro tipo di contratto: da Ambassador della Juventus, firmato da Pavel Nedved.