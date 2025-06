Il retroscena sul ruolo di Chiellini: 'Ha deciso lui'

Durante la trasmissione Sky Calciomercato - L’Originale, Gianluca Di Marzio ha fornito un aggiornamento sul nuovo ruolo di Giorgio Chiellini all'interno dell'organigramma della Juventus. Secondo quanto riportato, sarebbe stato lo stesso ex difensore bianconero a esprimere fin da subito la volontà di non occuparsi della sfera tecnica, né tantomeno delle dinamiche legate al mercato. Nelle conversazioni con John Elkann, Chiellini avrebbe infatti chiarito i confini delle sue competenze e preferenze, escludendo un coinvolgimento diretto nella gestione sportiva della squadra.

Proprio per questo motivo, la società avrebbe deciso di affiancare alla nuova struttura dirigenziale una figura specificamente dedicata all’area tecnica: Damien Comolli. Quest’ultimo, forte della propria esperienza nelle trattative e del supporto di un reparto scouting ben strutturato, rappresenta un completamento al profilo più istituzionale e strategico di Chiellini. La scelta sarebbe dunque frutto di una pianificazione mirata a distribuire responsabilità e competenze in modo complementare, valorizzando le attitudini di ciascun dirigente.La nuova Juventus sembra quindi puntare su una dirigenza articolata, nella quale ogni componente avrà un ruolo definito, in un equilibrio tra strategia aziendale e operatività sportiva, con l'obiettivo di rilanciare il club sia in Italia che in Europa.