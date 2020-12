Futuro da allenatore per Alex Del Piero? L'ex capitano della Juventus si è iscritto al Corso Combinato Uefa B-Uefa A di Coverciano insieme agli amici De Rossi e Vieri. Per il momento si svolgerà in modalità online, sperando di poter andare presto tra i banchi del Centro Sportivo. Ma se l'ex centrocampista della Roma non ha dubbi sul suo futuro da allenatore, per Alex non è così scontato: Del Piero vive in America e si è spesso ritrovato a fare il commentatore con ottimi risultati. Non è detto quindi, che se fa il corso per allenatore, diventi a tutti gli effetti un tecnico. A svelarlo è La Gazzetta dello Sport.