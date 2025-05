Il retroscena su Yildiz in allenamento

2025 Getty Images

Le parole di Diegoa ilBianconero:È stata un’emozione incredibile, poi con la maglia della Juve che è la squadra più sentita in Italia e tra le più sentite nel mondo. Sono rimasto senza parole e subito non l’ho capito, non ho avuto quel senso di aver esordito. Sono soddisfatto e ringrazio la società.

L’intensità fa tanto: si vede molto la differenza con l’Under 20. Il giocatore che più mi ha impressionato è stato Yildiz: lui ha la nostra età e in allenamento non perdeva un pallone e dava sempre il massimo. Consigli? Mi hanno detto soprattutto dopo l’esordio che non era un caso se era successo ciò che era successo, perciò mi hanno detto che sono forte e di continuare a dare il massimo.