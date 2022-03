Wayne Rooney, intervistato dal The Sun, ha parlato del suo rapporto con l'ex compagno ed ex Juve, Carlitos Tevez:



"Ho adorato giocare con lui, davvero. Eravamo molto uniti, andavamo in macchina insieme quando c’era da fare una trasferta di Champions o viaggiare con l’aereo. Ma diamine, in macchina non capivo cosa dicesse. Borbottava sempre. Una volta ci ho parlato per 30 minuti e non ho capito mai cosa stesse dicendo. La più grande delusione della mia vita".