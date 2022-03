Sono tanti i club europei che stanno seguendo con interesse Aurelien Tchouameni, il centrocampista classe 2000 del Monaco per il quale si era interessato anche la Juventus. A frenare sia i bianconeri che le altre società - tra le quali anche il Barcellona - però, secondo il quotidiano spagnolo Sport sarebbe stata l'alta richiesta del Monaco, che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Non è detto che in estate, però, il suo nome possa tornare nella lista dei colpi possibili.