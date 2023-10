La Juventus si gode Matias Soulé, convinta di avere un grande diamante tra le mani. A dimostrazione di ciò, secondo quanto riferisce Sky Sport, il club bianconero in estate avrebbe rifiutato alcune offerte dall'Olanda pari a 18 milioni di euro. L'argentino, in prestito al Frosinone, è destinato a tornare alla Continassa, se non subito a gennaio, a Giugno.