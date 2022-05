Risale addirittura a un anno e mezzo fa la decisione di Antonio Rudiger - che firmerà con il Real Madrid - di non rinnovare con il Chelsea. A rivelarlo è Paul Merson, ex centrocampista ed ex allenatore inglese. "Perdere Rudiger spezzerà il cuore ai tifosi del Chelsea - ha detto a Sky Sport UK - ma la decisione risale a 18 mesi fa a causa di come Lampard lo ha trattato. Lo ha completamente escluso dalla squadra e questo ha lasciato un segno indelebile. È stato allora che Rudiger ha deciso che non avrebbe firmato un nuovo contratto".