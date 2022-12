In questi giorni dalla stampa francese é emerso un retroscena sulla figura di Adrien, un dettaglio poco conosciuto e inusuale nel mondo del calcio. Il centrocampista della, infatti, rifiuta di firmare un contratto di sponsorizzazione con una delle tante marche di abbigliamento sportivo che, tra le altre cose, forniscono anche le scarpe per giocare. A spiegarne i motivi é L'Equipe:"Lo considera uno strumento di lavoro, vuole sentirsi come se fosse in pantofole e rifiuta di essere vincolato dalle disposizioni di legge se vuole cambiare marca perché un paio in particolare gli sta meglio".