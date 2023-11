Le parole di Adrienin conferenza stampa:- "Non so cosa gli succederà, non ho niente da dirvi. Dopo si parla, ci si vede prima della Nazionale, si cena insieme agli amici. Conoscete Paul, è sempre molto sorridente, ma penso che la situazione gli pesi. Spero che riceva la punizione meno pesante. Siamo tutti devastati perché è un grande giocatore, un grande uomo e affrontare tutto quello che ha dovuto affrontare è molto per una persona".