Sergio, intervenuto a Sky Sport, ha raccontato un retroscena che coinvolgee intreccia la"Una volta Mourinho mi ha ringraziato per la tripletta segnata alla Juventus. Sembra una persona burbera però ha un rispetto straordinario. Dopo aver giocato contro la Juve, il Chievo affrontava l’Inter e uscendo a guardare il campo, nel sottopasso, Mourinho, che si trovava lì, mi fermò e mi disse: “Complimenti, bravissimo, oggi non ripeterti con noi, però grazie per aver fatto tripletta alla Juventus“. Lo ricordo sempre con piacere".