Il retroscena su Moise Kean: 'Aveva ragione Paratici'

Getty Images

Commentando, recupero di campionato terminato con un netto 3-0 per i viola, Ivanha elogiato Moise, ex attaccante della Juventus, ora rinato a Firenze. Il giornalista ha sottolineato l’ottima prestazione dell’attaccante, autore di 15 gol stagionali, insieme a Ranieri: "Sono stati strepitosi. Paratici aveva ragione quando, cinque o sei anni fa, mi diceva che Kean sarebbe diventato un centravanti da 20 gol in Serie A". Dopo anni altalenanti, il classe 2000 sembra finalmente aver trovato continuità e fiducia sotto la guida di Palladino, rilanciandosi come un attaccante di primo livello nel campionato italiano.