Stasera probabilmente debutterà in Nazionale ancor prima che con la Juventus, ma il destino di Federico Gatti poteva tingersi di un altro azzurro, quello del Napoli. A raccontarlo al Mattino il dirigente del Frosinone, Angelozzi: "C’è stato un momento della stagione - le sue parole - in cui stavamo facendo uno scambio col Napoli, dando agli azzurri Gatti e soldi per acquistare Zerbin. Lo scambio era quasi fatto, poi Zerbin fece due gol a Monza e il mio interlocutore del Napoli bloccò tutto perché per lui Zerbin valeva quanto Gatti".