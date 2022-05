Come racconta Tuttosport, l'avventura di Paulo Dybala alla Juventus sarà anche ai titoli di coda, ma l'argentino si è tolto una piccola soddisfazione. Nei mesi scorsi, quando ancora la sua storia d'amore con i bianconeri non era chiusa, ha eguagliato un monumento come Platini nella classifica marcatori juventina di tutti tempi. "Ma prima di congedarsi, la Joya voleva raggiungere a tutti i costi anche un altro immenso numero dieci della Juventus e del calcio mondiale: quel Roby Baggio da sempre suo grande estimatore. Ieri Dybala c'è riuscito".