Dybala-Inter, si fa o no? Situazione in stallo dopo la rottura con la Juve, con il tema commissioni di Antun che tiene banco e complica l'affare. Ed emergono alcuni retroscena: "Probabilmente Giuseppe Marotta - dice Biasin a Radio Radio - ha detto a Paulo Dybala di pazientare che poi ci pensa. Lui penso che si fidi, se sarà impaziente troverà un’altra soluzione. Io posso raccontare che, quando la Juventus ha liquidato Marotta, il giorno successivo aveva ricevuto un messaggio da Dybala. Non sapeva che sarebbe andato all’Inter, ma gli disse che un giorno sarebbero tornati a lavorare assieme. Questo fa capire l’affetto che Dybala ha nei confronti di Marotta».