Siamo arrivati all'ultimo giorno di mercato e in casa Juve non si aspettano grandi colpi di scena., su cui emergono alcuni retroscena. Nel corso dell'estate, ci sono state molte voci di mercato sul portiere del Psg e secondo il Corriere dello Sport, c'è stato un sondaggio anche da parte della Juve per l'ex Milan.Donnarumma è da anni nella lista dei grandi obiettivi bianconeri, soprattutto nell'anno in cui ha lasciato il Milan a parametro zero, per trasferirsi poi a Parigi. Ad inizio estate la Juve si era fatta di nuovo avanti per capire la situazione. Un sondaggio mai diventato qualcosa di più concreto per due fattori, scrive il quotidiano. Da una parte la difficoltà di trovare una collocazione per Szczesny, e poi la stima incondizionata di Luis Enrique per il suo portiere.