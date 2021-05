1









In uno speciale per Dazn, Pierluigi Pardo racconta segreti e aneddoti di Gigi Buffon dopo l'annuncio del portiere che a fine stagione lascerà la Juventus: "La Serie B è un passaggio fondamentale della carriera di Buffon. In quel momento poteva andare dove voleva, aveva una grande offerta da parte del Milan ma proprio il fatto di provare un'esperienza completamente inedita e inaspettata lo convinse a rimanere alla Juve. Gigi è un uomo destinato a viaggiare sempre in direzione contraria, non si è mai tirato indietro: quella è stata la scelta più polarizzante della sua carriera ma forse anche la più romantica. E dietro, ovviamente, c'è la grande fedeltà nei confronti della sua squadra".