Giovanni, ex presidente della, intervistato da Calcio Napoli 24 parla della situazione che si è creata in casa bianconera, con le dimissioni del Cda, compreso il presidente Andrea: "Ieri pensavo che tutto fosse legato alle dimissioni, oggi credo che sia una presa di potere e una spinta all'addio. Faccio i complimenti a Ferrero, nuovo presidente. Credo che si potesse pensare ad una scelta transitoria con Arrivabene ma così non sarà. Allegri? Si era parlato di esonero, Agnelli aveva messo dei punti fermi, anche dopo la sconfitta in Champions League. La Juventus è rimasta in una situazione di stallo fino alle dichiarazioni di Agnelli".