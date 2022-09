L'ex, tra le altre, allenatore della Juventus Fabio Capello, intervenuto a margine del Festival dello Sport, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del momento della Juventus, aggiungendo un retroscena:"In campo non si vede quella determinazione che ha sempre caratterizzato la Juve. C’è qualità ma se non viene messa insieme ai valori di umiltà e forza non porta al risultato. Allegri? Gli avevo suggerito di non tornare, i cavalli di ritorno non hanno quasi mai successo, sta succedendo quanto previsto. Il risultato fino adesso è questo: negativo".