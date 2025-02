Il retroscena su Adzic: poteva lasciare la Juve, chi lo voleva e perché è rimasto

Getty Images



Perché Adzic non è andato in prestito per giocare

Vasilijefinirà la sua prima stagione in Italia allanessun cambio nel mercato di gennaio nonostante ci fosse stata l'opportunità di un trasferimento in prestito. Diversi club infatti si sono fatti avanti, anche alcune squadre italiane. La Juve però ha scelto di non lasciarlo partire, ecco perché.Nonostante il talento classe 2006 non stia trovando spazio, alla Continassa hanno optato per tenere Adzic in rosa, ritenendo che questa sia la soluzione migliore per la crescita del giocatore. La Juve infatti pensa che continuare ad allenarsi con i bianconeri sia il modo migliore per far crescere Adzic e portarlo sul livello fisico e tattico degli altri giocatori in rosa, a discapito anche del minutaggio in partita.