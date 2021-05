"La Juventus non ha mai chiamato Allegri e non ha mai parlato con lui del suo futuro". L'ha svelato Ivan Zazzaroni nel corso della nostra ultima diretta dell'Osseravtorio Romano, nella quale ha raccontato: "Secondo me ha altre idee per la testa. La Roma è stata una scelta che avrebbe fatto abbastanza volentieri, è ancora interessato all'esperienza all'estero e al Real Madrid andrebbe. Non penso che torni in bianconero, ma piuttosto che fare un terzo anno senza squadra... Alla fine la Juve è sempre la Juve".