La Juve e il mercato, prima di tornare in campo. Dai giocatori all'allenatore, perché la stagione interrotta ha aperto delle valutazioni sul futuro e i risultati prossimi faranno la differenza. Per tutti, ma in particolare per il tecnico. Francesco Oppini, opinionista juventino, ha spiegato a Tele 7 Gold: "Maurizio Sarri ha chiesto Arek Milik, ma occhio però: se la Vecchia Signora non batte il Lione in Champions League, farà le valigie. Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Pavel Nedved non potrebbero confermare l'allenatore se fallisse in quel modo. Deve assolutamente battere la compagine francese". Il sostituto di Sarri? Zinedine Zidane, è lui il grande obiettivo della Juventus in caso di prematura separazione dal tecnico toscano.