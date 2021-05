Ospite della nostra diretta dell'Osservatorio Romano, il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni ha parlato della stagione di Cristiano Ronaldo: "Dopo l'eliminazione dalla Champions League, Ronaldo ha subito un trauma personale. L'azienda è andata in difficoltà perché sapeva che non avrebbe più vinto il Pallone d'Oro. Per carità, i suoi gol li ha fatti come sempre, ma non abbiamo più visto il giocatore brillante che eravamo abituati a vedere negli anni scorsi".