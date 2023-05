Al Corriere dello Sport, l’intervista al dottor Riccardo Ciatti, chirurgo ortopedico di Villa Stuart, che entra nel dettaglio dell’operazione al menisco esterno e parla dell’ultimo infortunio di Pogba. Le sue parole:COME MILIK - «Negli ultimi anni il professor Mariani affronta queste situazioni con una tecnica innovativa, non di routine. Si fa un doppio intervento, si toglie solo una parte, la più ridotta possibile, del menisco e si fa un rinforzo capsulare con un piccolo intervento in associazione al primo. In pratica si mette una protezione capsulare e si riduce la possibilità di condrolisi, lo sfaldamento della cartil a gine. In ogni caso per un menisco esterno prima di 4 mesi non si può tornare in campo. Quando il ginocchio è sofferente anche la muscolatura tra i flessori femorali e il quadrici pite perde equilibrio, quindi la ripresa deve essere graduale. La soluzione che abbiamo trovato ha dato buoni risultati. Un compagno di squadra di Pogba, Milik, lo abbiamo operato con questa tecnica e non ha avuto più problemi. Si fa in modo che il menisco esterno non sia più la tomba dell’ortopedico, ma ci sia una re surrezione...».