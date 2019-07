Marotta contro Paratici. Il maestro e l'allievo continuano a scontrarsi sul mercato, e a raccontarlo è la Gazzetta, che sottolinea come il caso Icardi abbia diviso ulteriormente i due vecchi colleghi e amici. Un'amarezza che arriva soprattutto dalle parti di Milano: Marotta è convinto che Paratici parli con Wanda praticamente da gennaio, certezza che arriva da "tracce telematiche lasciate qua e là". Un vero e proprio sentimento di tradimento, quello che coinvolge l'ex amministratore delegato della Juve. Il caso (o caos) Icardi è stata una macchia importante, arrivata soprattutto in un momento di ambientamento e di prime iniziative. Da qui, i principi d'astio che da Torino rigettano con fermezza: non è stata la Juve a provocare i problemi di Maurito con l'Inter. La comparsa dei bianconeri è stata solo una conseguenza.