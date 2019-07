Secondo alcuni importanti addetti ai lavori la #Juve sta facendo di tutto per impantanare il mercato #Inter. C'è già riuscita: prima con l'operazione Spinazzola/Pellegrini, che ha complicato non poco #Dzeko. Ora #Lukaku. Hanno preso malissimo #Conte/#Marotta in nerazzurro. https://t.co/uVuZRIwlRD — nonleggerlo (@nonleggerlo) July 26, 2019

"Secondo alcuni importanti addetti ai lavori la Juve sta facendo di tutto per impantanare il mercato Inter. C'è già riuscita: prima con l'operazione Spinazzola/Pellegrini, che ha complicato non poco Dzeko. Ora Lukaku. Hanno preso malissimo Conte/Marotta in nerazzurro", è quanto scrive su Twitter il blogger de L'Espresso Nonleggerlo, che oltre a trattare di politica è anche un grande tifoso nerazzurro.