Carlo Alvino spara ancora sulla Juve. Il giornalista di Radio Kiss Kiss ha puntato il dito in casa bianconera: "Sono pieni di debiti, adesso è arrivato il momento di vendere Ronaldo. L'avevano preso per vincere la Champions League ma alla lunga è stato un investimento a perdere, ha fatto guadagnare solo per il libro che ha scritto: 'Le coppe che non ho alzato e che non alzerò...'. Alvino attacca di nuovo la Juve, e fa in conti in tasca al club di Agnelli.