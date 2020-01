Capitano in campo (in attesa del rientro di Chiellini) e capitano fuori dal terreno di gioco. Leonardo Bonucci è tornato ad essere il leader della Juventus, in ogni ambito. Nell'ultima settimana ha colpito la foto postata da quasi tutti i giocatori bianconeri, usciti a cena insieme per trascorrere una serata in amicizia e staccare un po' dagli allenamenti, senza distrarsi troppo però. Bonucci, spiega Tuttosport, ha voluto offrire la cena ai compagni, anche per festeggiare il rinnovo di contratto fino al 2024 siglato qualche settimana fa. Una gioia da condividere con tutta la rosa. Così al ristorante “Vintage 1997” di Torino c'erano quasi tutti - Gigi Buffon, Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini e Rodrigo Bentancur assenti giustificati - e a pagare il conto è stato il 19.