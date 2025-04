AFP via Getty Images

Il retroscena inedito su Tudor: 'Annotava tutto'

48 minuti fa



Le parole di Edi Reja a La Stampa:



"Igor non perdeva un attimo per imparare: ricordo che annotava ogni cosa. Allenatori si nasce, ce l’hai dentro: lui è nato con la testa da tecnico. Stiamo parlando di un serio professionista che pretende tanto, ma che sa anche dare la giusta libertà e leggerezza alla squadra. Un uomo generoso e dal cuore d’oro. Cominciò occupandosi della difesa, poi fu un coinvolgimento totale. Parlava con i ragazzi nella stessa lingua, un aiuto non da poco. Entra in corsa e sa incidere senza perdere tempo.



Sa farlo per quello che dicevamo prima: il dialogo con lo spogliatoio, e con i singoli, e fondamentale per i risultati di un gruppo. Se sei credibile in ciò che dici, ti seguono. Il suo modo di giocare può anche essere divertente. Avete visto la rete di Yildiz per il 2-0 della Juve contro il Lecce? Più tocchi, veloci ed efficaci: ditemi se non è un gioco divertente. La qualità dentro un contesto organizzato fa sempre la differenza. Non posso dire cosa non funzionasse con Thiago, posso dire con una certa sicurezza che funzionano tante variabili: i giocatori vengono valorizzati per quelle che sono le loro caratteristiche e per quelli che devono essere i loro movimenti più naturali".