Il retroscena: 'I giocatori della Juventus hanno reagito così all'esonero di Thiago Motta'

un' ora fa



A Sky Sport l'inviato Giovanni Guardalà all'esterno della Continassa ha svelato un retroscena dal centro di allenamento bianconero sulla reazione dei giocatori alla notizia dell'esonero di Thiago Motta. Quest oggi la prima seduta di allenamento con il gruppo al completo diretto da Igor Tudor. Le sue parole:



IL RETROSCENA- "C’è entusiasmo. Tra allenatore e calciatori non c’era empatia. Per molti il cambio allenatore è stato salutato in maniera positiva. Ora la responsabilità è più sui giocatori che sull’allenatore. Tocca a loro dare una scossa".