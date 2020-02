E' l'uomo del momento. Con 10 gol in Champions League, gli ultimi due dei quali segnati contro il Psg nell'andata degli ottavi di finale di Champions, Erling Haaland è l'attaccante che tutti vorrebbero ma che solo il Borussia può godersi. Lo scorso gennaio c'era anche l'offerta dei bianconeri sul tavolo del gioiellino norvegese, assistito da Mino Raiola che però ha scelto il club tedesco.



RETROSCENA - Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, nel 2017 Haaland venne offerto alla Juventus che arrivò ad un passo dal suo acquisto. I bianconeri ospitarono il calciatore allo Stadium per assistere al derby d'Italia contro l'Inter (era il 9 dicembre) ma sul più bello l'affare si inceppò perché i bianconeri avrebbero dovuto sborsare quasi 4 milioni di euro per un calciatore allora 17enne. Quella sera il padre del calciatore comprò anche un cappellino di lana per il figlio, ovviamente con il logo della Juve. L'affare però sfumò a un passo dal traguardo.