Guardiola? Non è solo una suggestione. Anzi, è il piano A. A raccontarlo è Luca Momblano, in diretta su TopCalcio. Secondo il giornalista, Sarri starebbe aspettando il sì della Juve: gli accordi ci sarebbero e tutti praticamente sembra in divenire. 'Su Sarri ho potuto lavorare poco, ma tra ieri e oggi alcune situazioni mi portano a dire che è il piano B. L'allenatore è ritenuto pronto', le sue parole. E poi, sul finale, una chicca: 'Gli addetti ai social della Juve sono pronti per preparare delle campagne grafiche sia su Sarri che su Guardiola'.