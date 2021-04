1









"Con tutto il rispetto e l’ammirazione per Lautaro Martinez, che è un grande attaccante, ma Dybala sereno e tranquillo che non ha le croci da portare è una roba sublime. Lui l’anno scorso è stato eletto miglior calciatore della Serie A. Il retroscena è che, quando si è lasciato con Antonio Conte, ha detto che gli sarebbe piaciuto tornare a lavorare con lui. A un anno dalla scadenza la destinazione deve piacere anche a lui. Ritiene che la Premier League non sia il campionato di riferimento: lì si intristisce. Vorrebbe andare in Spagna, se possibile, la storia con la Juventus sta finendo e in maniera molto triste". Questo il retroscena raccontato da Alfredo Pedullà a Sportitalia.