Emergono diversi retroscena sulla Juventus e sul mancato rinnovo di Paulo Dybala. Tecnici, economici, di umore e anche... riguardo a premi e regali. Come racconta Tuttosport, infatti, la Joya aveva già pronto un regalo per i compagni in caso di rinnovo con i bianconeri: "E la borsa firmata che Dybala aveva pronta da dare ai compagni per festeggiare il rinnovo sarà il regalo d’addio. Come avevano fatto in passato Paul Pogba (un orologio Rolex) o Patrice Evra (iPhone per tutti, non soltanto ai compagni di squadra): la testimonianza che i giocatori passano e la Juventus resta".