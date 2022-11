Un fulmine a ciel sereno, anche per la dirigenza della, quella che cura il lato sportivo. Come raccontato da Sky Sport, infatti, lo staff dell'area tecnica del club bianconero non sapeva quello che sarebbe successo nella serata del 28 novembre, durante il Consiglio d'Amministrazione.Una volta venuto a conoscenza, sempre secondo Sky Sport, Federicoe i membri dello staff tecnico avrebbero rimesso il proprio mandato nelle mani di Andrea. Perentoria, però, la risposta del presidente dimissionario: "Restate almeno fino a giugno".