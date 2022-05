Le parole di Dusan Vlahovic al Salone del Libro di Torino:



GOL IN CHAMPIONS - "Può sembrare un cliché, quando però dicono di sognare l'inno della Champions, di essere a centrocampo mentre tutti aspettano la partita... l'atmosfera è diversa, io non avevo quell'esperienza, non ce l'ho ancora. Al primo impatto, al primo momento, si respira qualcosa di diverso. Me la sono vissuta in quel modo, per me è stato così. E' stato speciale, una cosa così. Ero orgoglioso di me stesso, ho detto tra me e me, ecco: ci siamo! Andiamo avanti, ora non ci possiamo fermare. Da brividi. Il gol segnato? Le emozioni che provi, quando fai gol, per me qualsiasi perché tutti sono importanti, è un'emozione ancora forte, rara, che vorrei provare per tanto tempo. E tante volte, molto spesso. Devo continuare a lavorare più di tutti, speriamo che arriveranno tutte queste partite, che saranno tantissime. Speriamo".