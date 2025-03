AFP or licensors

Il retroscena di Sabatini - Thiago Motta ha detto a Yildiz: 'Ma chi ti credi di essere? Non sei mica Messi'

un' ora fa



Nel corso dell'ultima puntata del podcast 'Calcio Selvaggio', Sandro Sabatini ha svelato un retroscena riguardante Thiago Motta e Kenan Yildiz, protagonisti di un siparietto durante una delle recenti sedute di allenamento. Di seguito le parole di Sabatini.



"NON SEI MICA MESSI" - "Yildiz ad un certo punto evapora nelle gerarchie di Thiago Motta. Lui è un ragazzo giovane, si è trovato sballottato a destra e a sinistra e in un paio di frangenti, in allenamento, Motta gli ha detto: "Ma chi ti credi di essere? Non sei mica Messi".