Intervenuto dagli studi di Dazn, l'ex centrocampista della Lazio,, ha svelato un retroscena sul tecnico dell'Inter,. “Quando con la Lazio affrontavamo l’Inter, il problema di Inzaghi era Brozovic, voleva lo marcassimo già con le punte perché se prende ritmo lui non lo fermi più”.L'entourage del centrocampista croato, secondo quanto riportato da, è nuovamente a Milano, questa volta per presentare una richiesta ufficiale per quel che riguarda il rinnovo del contratto. L’Inter farà il possibile per andare incontro alle esigenze del calciatore, se il croato avanzerà una proposta di, i nerazzurri si sacrificheranno per arrivarci in tutti i modi.