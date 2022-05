Le parole di Osvaldo Jaconi, l'allenatore che ha fatto debuttare Chiellini tra i professionisti con il Livorno, a Tuttosport:



IL RETROSCENA - "Se ci siamo sentiti? Qualche volta al telefono, però soprattutto in chat. Qualche anno fa mi ha chiamato e siamo rimasti un’ora a parlare. Non mi ha chiesto consigli, voleva soltanto esternare i suoi ragionamenti, visto che lo stavano cercando dalla Premier. Alla fine non se ne fece nulla perché ha prevalso il suo legame con la Juve Io non lo vedo. Le sue qualità sono uniche. E campioni come lui le società non vorrebbero mai vederli invecchiare".