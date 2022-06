Il messaggio di Claudio Marchisio sui social:"Questa è l'ultima maglia che ho indossato con la Juventus , ricordo che l'avevo lanciata al pubblico (non pensavo sarebbe stata l'ultima partita). Ho sempre regalato le mie maglie ai tifosi per ringraziarli del loro affetto, ma questa maglia non ero pronto a lasciarla andare. Voglio immaginare che abbia portato gioia a chi l'ha posseduta, ma che alla fine il destino l'ha riportata da me. Ringrazio memorabid per averlo reso possibile, perchè questo non sarà mai solo un gioco".