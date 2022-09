Le parole dial Festival dello Sport di Trento:- "Il mio primo amore fin da bambino. Non dimentico il primo giorno, nel 1993, in cui entrai nel club per la prima volta. Sognavo di indossare quella maglia. Poi è andata bene, gli anni più belli sono stati quelli dell'adolescenza. Anni vissuti sotto pressione, più di quando bisognava lottare per vincere titoli. Quando tornavo dagli allenamenti con mia madre, le confessai che non ce la facevo più a fare sacrifici. Andavo a scuola, mi allenavo, cenavo in macchina e non vedevo mai i miei amici. Lei mi disse di aspettare un mese e vedere come sarebbe andata. Ricordo ancora oggi quel consiglio, è stata una fortuna per me. In un percorso devi avere la fortuna di avere accanto a te anche gli insegnanti e gli insegnamenti giusti".