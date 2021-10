, dirigente del Psg, parla al Festival dello Sport di Trento, evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, di, colpo estivo dei parigini, preso a parametro zero dopo la fine del contratto del portiere con il Milan: "Noi non abbiamo mai contattato Donnarumma prima di giugno. Mai. Non avevamo l'idea di portarlo. A giugno era ancora libero, abbiamo parlato e abbiamo deciso di fare così. Non c'è mai stato un lavoro prima". E ancora: "​Il Milan lo ha detto ad aprile che non avrebbe continuato con Donnarumma, prendendo anche Maignan. Da lì pubblicamente è diventato un giocatore libero, ma noi non l'abbiamo mai contattato prima di giugno. Non abbiamo mai lavorato per farlo andare via a parametro zero".