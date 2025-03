Il retroscena di Galeone: 'Lo sceicco del PSG mi pregò di convincere Allegri, avrebbe dovuto aiutare Thiago Motta'

Getty Images

, ex allenatore nonché persona molto vicina a, ha rilasciato un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport, nel corso della quale ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato che riguarda proprio il tecnico livornese, ile coinvolge anche l'ex allenatore bianconero, da poco esonerato per lasciare spazio a. Di seguito le parole di Galeone."Lo sceicco del PSG telefonò pregandomi di convincerlo ad andare. Tre, quattro anni di contratto, Max avrebbe dovuto crescere Motta che allenava le giovanili e in seguito sarebbe passato in prima squadra. Vai a Parigi, gli ripetevo. Vacci, mister, vincerai tutto”. Ma Allegri disse no: “‘In Francia giocano a scapoli e ammogliati’. Che gli vuoi dire?”.

