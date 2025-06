Getty Images

Il retroscena di Felipe Melo: 'Chiellini si è scusato'

2 ore fa



Le parole di Felipe Melo a Gazzetta:



JUVE-CITY - "Ha giocato come una squadra piccola. Tutti dietro, solo difesa, nessuna proposta. L’Inter due anni fa ha rischiato di batterli in finale di Champions, i bianconeri no. Guardiola ha passeggiato. Comunque, sugli spalti, sono riuscito a incrociare Chiellini".



CHIELLINI - "Sì, è venuto da me con grande umiltà: 'Felipe, come stai?'. Ci siamo abbracciati, si è scusato ed è finita lì. All’epoca avevo 25 anni, ero un ragazzino sfrontato, litigai con tutti, lui compreso. Non capivo certe cose: arrivavo al campo mezz’ora prima dell’allenamento e me ne andavo subito. Oggi, a 42 anni e da padre di famiglia, riconosco di aver sbagliato atteggiamento. Sono contento di aver chiarito".