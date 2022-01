E' uscita in giornata il nuovo episodio di Muschio Selvaggio, uno dei podcast più apprezzati del momento. Il conduttore è il famoso rapper Fedez, insieme a Luis Sal (assente per l'occasione) e Martin Sal: ospiti del nuovo appuntamento, i giocatori bianconeri Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.



E' emerso un dettaglio particolare, raccontato nelle stories proprio dello youtuber Luis Sal: per errore Fedez non aveva acceso i microfoni, pertanto ha fatto doppiare tutto l'episodio dai doppiatori dei personaggi degli Avengers. Nella story si racconta di una chiamata del presidente Agnelli proprio a Fedez, fatta per complimentarsi della professionalità dell'intervista. Fedez, imbarazzato, non sapeva come spiegare l'incidente.